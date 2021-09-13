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    Кержаков: Моя вина в том, что «Нижний Новгород» плохо сыграл первый тайм с «Динамо»

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал волевую победу своей команды в матче 7-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «В первом тайме мы сыграли не очень хорошо, но это моя вина, так как я тактически не разобрался в ситуации. Из-за этого ребятам приходилось лишнее время думать и двигаться. С этим связаны потери мяча в первом тайме.

    В перерыве мы немного перестроились, добавили в атаку футболиста, чтобы он оказывал давление на центральных защитников, и тем самым освободили зоны для наших атак. Очень благодарен ребятам за мужество, самоотдачу», — передает слова Кержакова ТАСС.

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает четвертое место (13 очков), а «Нижний Новгород» — шестое (11 очков).

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