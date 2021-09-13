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    Канте пропустит матч с «Зенитом»

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    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Зенита».

    Н'Голо Канте
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    Н'Голо Канте

    «Н'Голо уже два дня тренируется с нами, но матч Лиги Чемпионов — это немного рановато для него. Мы надеемся, что он будет на 100 процентов готов сыграть против "Тоттенхэма" », — цитирует главного тренера лондонцев Томаса Тухеля Football.London.

    Ранее француз не помог своей сборной в матчах отбора на ЧМ-2022, а также пропустил игру против «Астон Виллы» (3:0) в 4 туре АПЛ.

    «Челси» сыграет с «Зенитом» 14 сентября на «Стэмфорд Бридж». Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с прогнозом на этот поединок.

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