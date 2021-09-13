Канте пропустит матч с «Зенитом»

Полузащитник «Челси»пропустит матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Зенита».

«Н'Голо уже два дня тренируется с нами, но матч Лиги Чемпионов — это немного рановато для него. Мы надеемся, что он будет на 100 процентов готов сыграть против "Тоттенхэма" », — цитирует главного тренера лондонцев Томаса Тухеля Football.London.

Ранее француз не помог своей сборной в матчах отбора на ЧМ-2022, а также пропустил игру против «Астон Виллы» (3:0) в 4 туре АПЛ.

«Челси» сыграет с «Зенитом» 14 сентября на «Стэмфорд Бридж». Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с прогнозом на этот поединок.