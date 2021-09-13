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    Все новости спорта

    Флуминенсе — Сан-Паулу: смотреть онлайн трансляцию 13.09.2021

    Флуминенсе — Сан-Паулу: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол Латинская Америка
    В 02:30 начнётся прямая трансляция матча «Флуминенсе» — «Сан-Паулу» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Флуминенсе» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» — «Сан-Паулу».

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