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    Черчесов оценил шансы «Зенита» в матчах с «Челси» и «Ювентусом»

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    Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящие противостояния «Зенита» с «Челси» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Этот именно тот случай, когда имя "Юве" напрягает — в том плане, что придется проводить две встречи на абсолютно другом уровне. Другое дело, что каждая команда может переживать определенные трудности. Я убежден, что сейчас это не тот "Ювентус", который девять раз подряд брал чемпионство в Италии. В Турине вернули Массимилиано Аллегри, но смена тренера пока не пошла на пользу. Ушел в "МЮ" Криштиану Роналду. Найдут ли ему замену? Португалец был бомбардиром, вся игра шла через него. Посмотрим, станет ли уход Роналду плюсом или минусом для команды.

    В общем, в клубе есть много вопросов, которые дают "Зениту" возможность хорошо выступить против "Юве". Если, конечно, он за несколько недель до первого матча с чемпионом России не превратится в команду, которую мы привыкли видеть в последние годы. Недавно туринцы уступили дома аутсайдеру серии А — это звоночек. Наверное, все это питерцам нужно учесть.

    Правда, "Ювентус" может в любой момент собраться. Те, кто выходил на поле в Турине, знает, что давление трибун там довольно серьезное.

    Нужно быть объективным: и "Челси", и "Ювентус" сильнее. Но есть здесь и сейчас — никто не знает, кто в каком состоянии подойдет к очным встречам, возможны травмы, дисквалификации. Это тот случай, когда любой шанс, который представится "Зениту", нужно стараться использовать», — приводит слова Черчесова СЭ.

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