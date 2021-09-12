Спаллетти назвал победу «Наполи» над «Ювентусом» заслуженной

Главный тренер «Наполи»подвел итоги матча 3-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:1).

«Тренер пытается внести изменения во время перерыва, но реакция игроков имеет принципиальное значение. Вокруг было общее давление, которое привело к ошибкам как "Ювентуса", так и "Наполи". Туринцы сидели глубже, и их нападающие доставили нам проблемы, потому что они забрасывали мяч за спину защитникам.

Мы заслужили победу, но это была не такая чистая победа, как могла бы быть. Мне нужно привнести в эту команду больше спокойствия, чтобы развить ту хорошую работу, которую проделал Дженнаро Гаттузо в прошлом сезоне», — приводит слова Спаллетти DAZN.

«Наполи» набрал 9 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Серии А. «Ювентус» продолжает терпеть неудачи на старте сезона и пока что у него лишь один балл на счету (16 место).