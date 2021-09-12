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    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед прямая трансляция 12.09.2021, смотреть онлайн

    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

    Футбол MLS
    В 00:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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