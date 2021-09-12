ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду дублем вернулся в «МЮ»Роналду заставил «МЮ» почувствовать себя самим собой
  • 21:08
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Лацио»
  • 20:54
    • «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду»
  • 20:28
    • «Ливерпуль» набрал три очка в матче с «Лидсом»
  • 23:06
    • Полузащитник «Ливерпуля» получил жуткую травму в матче с «Лидсом»
  • 22:52
    • Стосур и Шуай выиграли US Open в парном разряде
    Все новости спорта

    Шварц посетовал на большое количество простых ошибок

    Футбол Динамо Нижний Новгород РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

    Сандро Шварц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сандро Шварц

    «Сегодня мы провели два разных тайма. В первом мы владели преимуществом, создали много голевых моментов, сразу вступали в отбор после потери мяча, могли забить больше и заслуженно вели в счете.

    Вторая половина была совершенно иной, было достаточно много ошибок и потерь мяча, у нас не получался быстрый выход из обороны в атаку. Мы дали шанс сопернику вернуться в игру, поймать ритм и в итоге уступили.

    Почему пенальти в концовке матча бил Клинтон Н’Жье? К тому моменту на поле уже не было Фомина и Моро, и мы приняли решение, что пенальти пробьет Клинтон. Порой футболисты не забивают с одиннадцатиметровой отметки. К сожалению, сегодня это и произошло.

  • «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду»
  • Читайте по теме

    • До игры мы говорили о том, что "Нижний Новгород" может перестраиваться по ходу матча. Сегодня они как раз перешли на игру в два нападающих. Но я не стал бы связывать изменения в ходе матча исключительно с тактическими перестановками нашего соперника. Во втором тайме мы потеряли необходимую концентрацию и совершали достаточно много простых ошибок», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Джоковича в финале US Open?
  • Джокович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Казанский голевой обмен?
  • «Рубин» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Как завершится южное дерби?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Самсонова — Дои
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Маден — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ястремская — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры