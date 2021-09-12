Шварц посетовал на большое количество простых ошибок

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

«Сегодня мы провели два разных тайма. В первом мы владели преимуществом, создали много голевых моментов, сразу вступали в отбор после потери мяча, могли забить больше и заслуженно вели в счете.

Вторая половина была совершенно иной, было достаточно много ошибок и потерь мяча, у нас не получался быстрый выход из обороны в атаку. Мы дали шанс сопернику вернуться в игру, поймать ритм и в итоге уступили.

Почему пенальти в концовке матча бил Клинтон Н’Жье? К тому моменту на поле уже не было Фомина и Моро, и мы приняли решение, что пенальти пробьет Клинтон. Порой футболисты не забивают с одиннадцатиметровой отметки. К сожалению, сегодня это и произошло.

До игры мы говорили о том, что "Нижний Новгород" может перестраиваться по ходу матча. Сегодня они как раз перешли на игру в два нападающих. Но я не стал бы связывать изменения в ходе матча исключительно с тактическими перестановками нашего соперника. Во втором тайме мы потеряли необходимую концентрацию и совершали достаточно много простых ошибок», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».