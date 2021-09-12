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    Хьюстон Динамо — Остин: смотреть онлайн трансляцию 12.09.2021

    Хьюстон Динамо — Остин: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол MLS
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Хьюстон Динамо» — «Остин» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Остин» — «Хьюстон Динамо» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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