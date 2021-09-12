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    Шиманьски, Захарян и Тюкавин в старте на матч с «Нижним Новгородом»

    «Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Нижнего Новгорода» на матч 7 тура РПЛ. Старт игры в 19:00 мск.

    Себастьян Шиманьски
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    Себастьян Шиманьски

    «Динамо»: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела, Лаксальт, Фомин, Моро, Макаров, Шиманьски, Захарян, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Бальбуэна, Галкин, Игбун, Грулев, Нжи, Гладышев.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балай, Эннин.

    Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Пигаев, Сапета, Горбунов, Могилевец, Берковский, Ткачук, Галаджан, Сулейманов, Косарев.

    Ознакомиться с прогнозом на игру можно по ссылке.

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