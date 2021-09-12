«Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз, составы, коэффициенты

Себастьян Шиманьски Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела, Лаксальт, Фомин, Моро, Макаров, Шиманьски, Захарян, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Бальбуэна, Галкин, Игбун, Грулев, Нжи, Гладышев.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балай, Эннин.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Пигаев, Сапета, Горбунов, Могилевец, Берковский, Ткачук, Галаджан, Сулейманов, Косарев.
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