Николич благодарен Камано за два гола

Главный тренер «Локомотива»отметил игру нападающегов матче седьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

Гвинейский футболист дважды расписался в воротах самарской команды.

«Я очень рад, что вернулся Камано. Этот парень в отличной форме. Зимой ему немного не хватало везения, моменты были. Сегодня он забил два гола за 35 минут.

Он прошел через непростую ситуацию. У меня в стране тоже был беспокойный этап в жизни. Никто не знает, вдруг будет война, будут бомбы. Он прилетел только вчера и сегодня забил два гола. Хочу поблагодарить его», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».