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    Николич благодарен Камано за два гола

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отметил игру нападающего Франсуа Камано в матче седьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    Гвинейский футболист дважды расписался в воротах самарской команды.

    «Я очень рад, что вернулся Камано. Этот парень в отличной форме. Зимой ему немного не хватало везения, моменты были. Сегодня он забил два гола за 35 минут.

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    • Он прошел через непростую ситуацию. У меня в стране тоже был беспокойный этап в жизни. Никто не знает, вдруг будет война, будут бомбы. Он прилетел только вчера и сегодня забил два гола. Хочу поблагодарить его», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

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