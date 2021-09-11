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    «Наполи» одержал волевую победу над «Ювентусом»

    «Наполи» — «Ювентус»: счет 2:1. обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 3 тура Серии А «Наполи» сумел переломить ход событий и одержать победу над «Ювентусом» со счетом 2:1.

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    На 10 минуте Альваро Мората открыл счет, а сравнять «неаполитанцы» смогли уже на 57 минуте усилиями Матео Политано.

    Календарь и таблица Серии А

    Победный гол у хозяев забил Калиду Кулибали, отличившийся на 85 минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Ювентус 2:1
    Голы: : Альваро Мората (10'), : Маттео Политано (57'), : Калиду Кулибали (85') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Калиду Кулибали, Мариу Руй (Кевин Малку, 90'), Андре Франк Замбо Ангисса, Фабиан, Элиф Элмас (Адам Уна, 46'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 72'), Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 90'), Лоренцо Инсинье (Пётр Зелиньски, 73') Ювентус: Деян Кулушевски, Альваро Мората (Мойзе Кин, 82'), Федерико Бернардески, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни (Аарон Рэмси, 72'), Лука Пеллегрини (Маттейс де Лигт, 58'), Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Маттиа Де Шильо, Войцех Щенсны Предупреждения: Элиф Элмас (31'), Мануэль Локателли (45 + 1'), Ирвин Лосано (88')

    «Наполи» набрал 9 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Серии А. «Ювентус» продолжает терпеть неудачи на старте сезона и пока что у него лишь один балл на счету (16 место).

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