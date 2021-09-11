Кубань — Металлург Липецк: смотреть онлайн трансляцию 11.09.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Металлург Липецк»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кубань» — «Металлург Липецк».

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