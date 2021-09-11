Данилу, Алекс Сандру, Куадрадо, Артур, Бентанкур и Дибала не сыграют против «Наполи»

Стала известна заявкана матч третьего тура Серии А против

Кроме Федерико Кьезы в ней отсутствуют южноамериканцы, которые ездили в свои сборные. Речь идет о Данилу, Алексе Сандру, Хуане Куадрадо, Артуре, Родриго Бентанкуре, Пауло Дибале.

Также известно, что из-за травмы не сыграет бразильский новичок «бьянконери» Кайю Жорже.

«Ювентус» и «Наполи» сыграют 11 сентября. Начало в 19:00 по мск. Прогноз можно почитать здесь.