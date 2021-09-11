ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аргентинские игроки нарушили санитарные правила БразилииБразилия — Аргентина: скандал был неизбежен
  • 00:35
    • Медведев вышел в финал US Open
  • 23:56
    • «Лорьян» одержал победу над чемпионом Франции
  • 20:21
    • Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»
  • 22:25
    • ЦСКА обыграл «Локомотив», «Ак Барс» выиграл у «Витязя»
  • 20:50
    • Россия проиграла Белоруссии в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
    Все новости спорта

    Данилу, Алекс Сандру, Куадрадо, Артур, Бентанкур и Дибала не сыграют против «Наполи»

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Стала известна заявка «Ювентуса» на матч третьего тура Серии А против «Наполи».

    Пауло Дибала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала

    Кроме Федерико Кьезы в ней отсутствуют южноамериканцы, которые ездили в свои сборные. Речь идет о Данилу, Алексе Сандру, Хуане Куадрадо, Артуре, Родриго Бентанкуре, Пауло Дибале.

    Также известно, что из-за травмы не сыграет бразильский новичок «бьянконери» Кайю Жорже.

  • Кьеза не поможет «Ювентусу» в матче против «Наполи»
  • Читайте по теме

    • «Ювентус» и «Наполи» сыграют 11 сентября. Начало в 19:00 по мск. Прогноз можно почитать здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бавария» обыграть «Лейпциг»?
  • «Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • В Леверкузене будет оживленный второй тайм?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локо» одолеет «Крылышки» на РЖД-Арене
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры