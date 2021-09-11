Данилу, Алекс Сандру, Куадрадо, Артур, Бентанкур и Дибала не сыграют против «Наполи»

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
Кроме Федерико Кьезы в ней отсутствуют южноамериканцы, которые ездили в свои сборные. Речь идет о Данилу, Алексе Сандру, Хуане Куадрадо, Артуре, Родриго Бентанкуре, Пауло Дибале.
📄 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼𝗻𝗲𝗿𝗶 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗳𝗼𝗿 #𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶𝗝𝘂𝘃𝗲 ⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/yMkuXbLK9R— JuventusFC (@juventusfcen) September 10, 2021
Также известно, что из-за травмы не сыграет бразильский новичок «бьянконери» Кайю Жорже.
«Ювентус» и «Наполи» сыграют 11 сентября. Начало в 19:00 по мск. Прогноз можно почитать здесь.