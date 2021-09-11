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    Фергюсон: Не мог представить Роналду в «Манчестер Сити»

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    Бывший наставник «Ман Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал дебютный матч Криштиану Роналду после возвращения. «Манкунианцы» разгромили «Ньюкасл» 4:1 в 4 тура АПЛ.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Взволнован не меньше других. Я тоже с замиранием сердца ждал его дебюта. Сегодня знаменательный день для всех поклонников клуба.

    Многие отыграли свою роль в возвращении Криштиану. И я тоже сделал свой вклад, поскольку не мог представить его в "Манчестер Сити". По этой причине мы пошли на определенные шаги, чтобы сделать его возвращение на "Олд Траффорд" возможным», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.

    Португалец сделал дубль и помог МЮ разгромить «сорок».

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