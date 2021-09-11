Фергюсон: Не мог представить Роналду в «Манчестер Сити»

Бывший наставник «Ман Юнайтед»прокомментировал дебютный матчпосле возвращения. «Манкунианцы» разгромили «Ньюкасл» 4:1 в 4 тура АПЛ.

«Взволнован не меньше других. Я тоже с замиранием сердца ждал его дебюта. Сегодня знаменательный день для всех поклонников клуба.

Многие отыграли свою роль в возвращении Криштиану. И я тоже сделал свой вклад, поскольку не мог представить его в "Манчестер Сити". По этой причине мы пошли на определенные шаги, чтобы сделать его возвращение на "Олд Траффорд" возможным», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.

Португалец сделал дубль и помог МЮ разгромить «сорок».