В «Рубине» подтвердили наличие многомиллионных долгов перед стадионом

«Ак Барс Арена» Фото: globallookpress.com
На вопрос о долге в 40 миллионов рублей Сайманов заявил ТАСС: «Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше, чем должна быть».
По его словам, аренда поля для команды составляла 3,8 миллиона за один день матча, а средние цены по стране — 2,4 миллиона. Сайманов отметил, что клуб не согласен с такой суммой и просит стадион снизить цену, так как качество газона оставляет желать лучшего.
Отмечается, что впоследствии было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и концерты.