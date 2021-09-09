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    В «Рубине» подтвердили наличие многомиллионных долгов перед стадионом

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил многомиллионные долги футбольного клуба перед стадионом «Ак Барс Арена».

    «Ак Барс Арена»
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    «Ак Барс Арена»

    На вопрос о долге в 40 миллионов рублей Сайманов заявил ТАСС: «Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше, чем должна быть».

    По его словам, аренда поля для команды составляла 3,8 миллиона за один день матча, а средние цены по стране — 2,4 миллиона. Сайманов отметил, что клуб не согласен с такой суммой и просит стадион снизить цену, так как качество газона оставляет желать лучшего.

    Отмечается, что впоследствии было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и концерты.

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