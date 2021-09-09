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    Названы причины срыва перехода Кастильехо из «Милана» в ЦСКА

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    Журналист Нобель Арустамян раскрыл причину срыва перехода Самуэля Кастильехо из «Милана» в московский ЦСКА.

    Самуэль Кастильехо
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    Самуэль Кастильехо

    «Армейцы согласовали бесплатную аренду Кастильехо с клубом, после чего нужно было договорить с игроком. Он был готов к переезду в Россию. Но потом авторизацию на переговоры с ЦСКА от лица игрока получило агентство Stellar Sports.

    Самуэль получает в Италии два миллиона евро, и москвичи были готовы полностью платить ему зарплату.

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    • За день до закрытия трансферного окна в РПЛ в этом агентстве потребовали у ЦСКА платить игроку три с половиной миллиона и еще один миллион в качестве комиссии агентству. Армейцы на эти условия не пошли, в клубе никто не получает таких зарплат», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

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