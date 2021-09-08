Сорокин рассказал об изменениях стадиона в Петербурге перед финалом ЛЧ

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербургеповедал о подготовке к решающему матчу сильнейшего клубного турнира Европы.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

«Будем просить правительство Санкт-Петербурга по примеру организации Евро создать рабочую группу по всем вопросам, включая антиковидные меры и регламенты.

Стадион в Петербурге готов. Если в 2008 году к финалу Лиги чемпионов мы немного модифицировали и трансформировали "Лужники", то в Петербурге этого не требуется. Стадион новый, современный, приведен в порядок в еще большей степени, чем на чемпионате мира.

На стадионе были проведены дополнительные работы командой, которая управляет ареной. Мы считаем, что это вопрос операционного характера, а не так, как раньше, когда требовалось что-то достроить или перестроить. Изменения будут носить косметический характер», — цитирует Сорокина «Р-Спорт».