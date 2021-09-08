ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска
  • 12:37
    • ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах
  • 11:48
    • Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»
  • 16:24
    • Япония планирует отказаться от проведения клубного ЧМ
  • 16:11
    • ФИФА запретила восьми бразильцам играть за клубы АПЛ в течение пяти дней
  • 13:37
    • «Краснодар» объявил о переходе Сулейманова в турецкий клуб
    Все новости спорта

    Сорокин рассказал об изменениях стадиона в Петербурге перед финалом ЛЧ

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поведал о подготовке к решающему матчу сильнейшего клубного турнира Европы.

    Алексей Сорокин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сорокин

    Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

    «Будем просить правительство Санкт-Петербурга по примеру организации Евро создать рабочую группу по всем вопросам, включая антиковидные меры и регламенты.

    Стадион в Петербурге готов. Если в 2008 году к финалу Лиги чемпионов мы немного модифицировали и трансформировали "Лужники", то в Петербурге этого не требуется. Стадион новый, современный, приведен в порядок в еще большей степени, чем на чемпионате мира.

    На стадионе были проведены дополнительные работы командой, которая управляет ареной. Мы считаем, что это вопрос операционного характера, а не так, как раньше, когда требовалось что-то достроить или перестроить. Изменения будут носить косметический характер», — цитирует Сорокина «Р-Спорт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия снова выиграет с крупным счетом?
  • Польша — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Ставка против разгрома Литвы
  • Италия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Фурия роха» оставит голы на второй тайм?
  • Косово — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Польша — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Италия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Косово — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Исландия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джокович — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Плишкова — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры