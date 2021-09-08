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    Слуцкий: Дрейер — очень качественный игрок

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру новичков команды датского полузащитника Андерса Дрейера и Германа Онугхи в товарищеском матче с «Краснодаром» (1:3).

    Андерс Дрейер
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    Андерс Дрейер

    «Дрейер не тренировался последние две недели, потому что все-таки были трансферы, медосмотр и все остальное. У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок.

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    • Что касается Онугхи, то он как раз таки был внутри тренировочного процесса и получил возможность сыграть все 90 минут. У него было несколько моментов для того, чтобы отличиться. Какие-то моменты ему необходимо поправлять, как и любому новому игроку. Но мы получили достаточно большое количество информации по новичкам», — приводит слова Слуцкого «Реальное время».

    Дрейер перешел в «Рубин» в конце августа из «Мидтъюлланна». Онугха, который принадлежит «Крыльям Советов», будет выступать за казанскую команду на правах аренды.

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