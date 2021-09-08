ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска
  • 12:37
    • ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах
  • 17:51
    • В «Зените» обеспокоены угрозой нарушения спортивного принципа из-за санкций ФИФА
  • 17:18
    • Президент Татарстана заявил о готовности принять ОИ-2036
  • 16:24
    • Япония планирует отказаться от проведения клубного ЧМ
  • 16:11
    • ФИФА запретила восьми бразильцам играть за клубы АПЛ в течение пяти дней
    Все новости спорта

    Исландия — Германия: смотреть онлайн трансляцию 08.09.2021

    Исландия — Германия: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Исландии Сборная Германии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Исландия» — «Германия» в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Германия» — «Исландия» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Исландия» — «Германия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.52.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Германия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Исландия — Германия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Исландия — Германия.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия снова выиграет с крупным счетом?
  • Польша — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Ставка против разгрома Литвы
  • Италия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Фурия роха» оставит голы на второй тайм?
  • Косово — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Польша — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Италия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Косово — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Исландия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джокович — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Плишкова — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры