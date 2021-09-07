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    Россия — Мальта: смотреть онлайн трансляцию 07.09.2021

    Россия — Мальта: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

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    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Россия» — «Мальта» в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Мальта» — «Россия» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Россия» — «Мальта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Россия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Россия — Мальта.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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