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    «Нижний Новгород» подписал камерунского полузащитника

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    «Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Петруса Бумаля.

    Петрус Бумаль
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    Петрус Бумаль

    Соглашение нижегородского клуба с 28-летним камерунцем рассчитано на два года.

    28-летний футболист присоединится к команде после получения рабочей визы.

    «Петрус Бумаль — квалифицированный опорный полузащитник. Он адаптирован к игре в России, так как три года выступал за "Урал". Соответствует требованиям главного тренера.

    Верим в то, что Бумаль усилит наш коллектив», — заявил заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов.

    Бумаль в минувшем сезоне сыграл 33 матча за турецкий «ББ Эрзурумспор».

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