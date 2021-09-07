«Нижний Новгород» подписал камерунского полузащитника

Петрус Бумаль Фото: globallookpress.com
Соглашение нижегородского клуба с 28-летним камерунцем рассчитано на два года.
28-летний футболист присоединится к команде после получения рабочей визы.
«Петрус Бумаль — квалифицированный опорный полузащитник. Он адаптирован к игре в России, так как три года выступал за "Урал". Соответствует требованиям главного тренера.
Верим в то, что Бумаль усилит наш коллектив», — заявил заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов.
Бумаль в минувшем сезоне сыграл 33 матча за турецкий «ББ Эрзурумспор».