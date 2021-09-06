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    Перу — Венесуэла прямая трансляция 06.09.2021, смотреть онлайн

    Перу — Венесуэла: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

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    В 04:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Перу» — «Венесуэла» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Венесуэла» — «Перу» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Перу» — «Венесуэла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Перу — Венесуэла.

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