ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерИдея Венгера ухудшит чемпионат мира и сам футбол
  • 12:41
    • Карасев назначен главным арбитром на матч Греция — Швеция
  • 12:26
    • Нападающий «Локомотива» Камано не может выехать из Гвинеи из-за госпереворота
  • 12:08
    • «Ростов» может подписать полузащитника «Бенфики»
  • 06:45
    • Аргентинская федерация футбола прокомментировала срыв матча c Бразилией
    Все новости спорта

    Колосков: В сборной нет человека, который может быть вожаком на поле

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что в сборной России нет постоянного капитана.

    Дмитрий Баринов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Баринов

    В недавней игре с Кипром капитаном сборной России был Дмитрий Баринов, а в матче с Хорватией — Георгий Джикия.

    «Мне это не нравится. Я видел мощных капитанов в хоккее, и это были вожаки на льду и в раздевалке. Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду — это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника — другое.

    Для этого нужно обладать качествами, которые были у Фетисова, у Нетто. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле.

    И не может быть их видно, потому что футболисты остались те же самые. Они не могут выдумать ничего нового. Тренер может дать любое задание, но исполнители те же самые, что были у Черчесова. Ну, появились Самошников, Захарян, но основа осталась прежней. Понятно, что ничего нового тут не будет.

    Надо искать свою игру, которая повысила бы качество футбола сборной. А это можно сделать только при наличии в составе новых футболистов с новым пониманием современного футбола. Молодежь у нас в сборной есть, думаю, Карпин будет ее потихоньку наигрывать.

  • Первый триумф Карпина. Сборная России вышла на первое место в группе
  • Сборная России со счетом 2:0 на выезде обыграла команду Кипра в пятом туре квалификации ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • 04/09/2021

    • Изменения в игре под руководством Карпина в сравнении с командой Черчесова пока не видны. И не может быть их видно, потому что футболисты остались те же самые. Они не могут выдумать ничего нового. Тренер может дать любое задание, но исполнители те же самые, что были у Черчесова. Ну, появились Самошников, Захарян, но основа осталась прежней. Понятно, что ничего нового тут не будет.

    Надо искать свою игру, которая повысила бы качество футбола сборной. А это можно сделать только при наличии в составе новых футболистов с новым пониманием современного футбола. Молодежь у нас в сборной есть, думаю, Карпин будет ее потихоньку наигрывать», — приводит слова Колоскова Евро-футбол.ру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждать ли от «Спартака» третьей результативной встречи?
  • «Спартак» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Как для сочинцев сложится их третья игра?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • СКА сможет не пропустить от «Адмирала»?
  • СКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры