Колосков: В сборной нет человека, который может быть вожаком на поле

Почетный президент РФСподелился мнением о том, что в сборнойнет постоянного капитана.

В недавней игре с Кипром капитаном сборной России был Дмитрий Баринов, а в матче с Хорватией — Георгий Джикия.

«Мне это не нравится. Я видел мощных капитанов в хоккее, и это были вожаки на льду и в раздевалке. Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду — это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника — другое.

Для этого нужно обладать качествами, которые были у Фетисова, у Нетто. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле.

И не может быть их видно, потому что футболисты остались те же самые. Они не могут выдумать ничего нового. Тренер может дать любое задание, но исполнители те же самые, что были у Черчесова. Ну, появились Самошников, Захарян, но основа осталась прежней. Понятно, что ничего нового тут не будет.

Надо искать свою игру, которая повысила бы качество футбола сборной. А это можно сделать только при наличии в составе новых футболистов с новым пониманием современного футбола. Молодежь у нас в сборной есть, думаю, Карпин будет ее потихоньку наигрывать.

Изменения в игре под руководством Карпина в сравнении с командой Черчесова пока не видны. И не может быть их видно, потому что футболисты остались те же самые. Они не могут выдумать ничего нового. Тренер может дать любое задание, но исполнители те же самые, что были у Черчесова. Ну, появились Самошников, Захарян, но основа осталась прежней. Понятно, что ничего нового тут не будет.

Надо искать свою игру, которая повысила бы качество футбола сборной. А это можно сделать только при наличии в составе новых футболистов с новым пониманием современного футбола. Молодежь у нас в сборной есть, думаю, Карпин будет ее потихоньку наигрывать», — приводит слова Колоскова Евро-футбол.ру.