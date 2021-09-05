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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Колорадо Рэпидс: смотреть онлайн трансляцию 05.09.2021

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Колорадо Рэпидс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Колорадо Рэпидс» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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