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    Клопп: После контракта с «Ливерпулем» хочу вспомнить, что такое нормальная жизнь

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не против взять паузу в своей тренерской карьере после окончания контракта с клубом.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Когда мой контракт с "Ливерпулем" подойдет к концу, когда бы это ни произошло, сначала я хочу вспомнить, что значит вести нормальную жизнь.

    Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу.

    У меня прекрасная работа, я очень люблю ее. Единственная проблема — она никогда не заканчивается, нет возможности отключиться», — цитирует Клоппа RTL.

    Контракт немецкого специалиста с «мерсисайдцами» действителен до конца июня 2024 года.

    После трех туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место с семью очками на счету.

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