Клопп: После контракта с «Ливерпулем» хочу вспомнить, что такое нормальная жизнь

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Когда мой контракт с "Ливерпулем" подойдет к концу, когда бы это ни произошло, сначала я хочу вспомнить, что значит вести нормальную жизнь.
Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу.
У меня прекрасная работа, я очень люблю ее. Единственная проблема — она никогда не заканчивается, нет возможности отключиться», — цитирует Клоппа RTL.
Контракт немецкого специалиста с «мерсисайдцами» действителен до конца июня 2024 года.
После трех туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место с семью очками на счету.