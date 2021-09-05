Клопп: После контракта с «Ливерпулем» хочу вспомнить, что такое нормальная жизнь

Главный тренер «Ливерпуля»заявил, что не против взять паузу в своей тренерской карьере после окончания контракта с клубом.

«Когда мой контракт с "Ливерпулем" подойдет к концу, когда бы это ни произошло, сначала я хочу вспомнить, что значит вести нормальную жизнь.

Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу.

У меня прекрасная работа, я очень люблю ее. Единственная проблема — она никогда не заканчивается, нет возможности отключиться», — цитирует Клоппа RTL.

Контракт немецкого специалиста с «мерсисайдцами» действителен до конца июня 2024 года.

После трех туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место с семью очками на счету.