ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 22:57
    • Медведев за два часа разобрался с Андухаром на US Open
  • 22:21
    • Рахимова прекратила борьбу на US Open
  • 22:06
    • Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска
  • 20:43
    • Карпин раскрыл подробности своего контракта с РФС
    Все новости спорта

    Лос-Анджелес — Спортинг Канзас Сити прямая трансляция 04.09.2021, смотреть онлайн

    Лос-Анджелес — Спортинг Канзас Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся прямая трансляция матча «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас Сити» в чемпионате МЛС.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас Сити» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лос-Анджелес»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас Сити». Коэффициент ставки — 2.62.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Лос-Анджелес» и «Спортинг Канзас Сити» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России одержит первую победу при Карпине?
  • Кипр — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сколько голов забьют чемпионы мира в Киеве?
  • Украина — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Хорваты вновь не выиграют в гостях?
  • Словакия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джокович — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Спартак-2
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Катар — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры