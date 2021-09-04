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    Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн прямая трансляция 04.09.2021, смотреть онлайн

    Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн». Коэффициент ставки — 2.65.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн.

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