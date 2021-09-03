Малафеев: Гильерме в матче с Хорватией в очередной раз показал класс

Гильерме и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов Фото: globallookpress.com
«Для Гильерме матч вышел без какой-либо большой нагрузки. Самое главное — он действовал хладнокровно и хорошо подстраховал команду. Особенно в конце первого тайма, выйдя и остановив выбегающего один на один Крамарича.
Гильерме, безусловно, в очередной раз показал свой класс. Он достойно занимает место в основном составе сборной России» — приводит слова Малафеева Sport24.
Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.
Ранее стало известно, что матч с Кипром пропустят Алексей Ионов и Марио Фернандес. Кроме того, расположение сборной России покинули Даниил Фомин и Сергей Песьяков.