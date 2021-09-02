Исландия — Румыния прямая трансляция 02.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Исландия» занимает 5 место с 3 очками, «Румыния» — 4 место с 3 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Исландия» — «Румыния». Коэффициент ставки — 2.72.

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