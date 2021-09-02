Чехия — Белоруссия прямая трансляция 02.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Чехия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Белоруссия». Коэффициент ставки — 2.02.

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