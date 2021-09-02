«Локомотив» объявил об аренде полузащитника «Челси»

«Локомотив» сообщил на своем официальном сайте о переходе атакующего полузащитника «Челси»

«Железнодорожники» арендовали 19-летнего англичанина на один год с правом приоритетного выкупа.

За профессиональную карьеру Анджорин сыграл 83 матча, забил 35 голов и сделал 18 результативных передач, включая выступление в АПЛ 2, U18, Юношеской лиге УЕФА и других молодежных турнирах.

В 16 матчах за юношеские и юниорские сборные Англии разных возрастов хавбек забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сможет выкупить Анджорина за 17 миллионов евро.

Напомним, еще одним новичком «Локомотива» стал нападающий «Утрехта» Джерано Керк.