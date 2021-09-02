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    «Локомотив» объявил об аренде полузащитника «Челси»

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    «Локомотив» сообщил на своем официальном сайте о переходе атакующего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина.

    Фаустино Анджорин
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    Фаустино Анджорин

    «Железнодорожники» арендовали 19-летнего англичанина на один год с правом приоритетного выкупа.

    За профессиональную карьеру Анджорин сыграл 83 матча, забил 35 голов и сделал 18 результативных передач, включая выступление в АПЛ 2, U18, Юношеской лиге УЕФА и других молодежных турнирах.

    В 16 матчах за юношеские и юниорские сборные Англии разных возрастов хавбек забил 5 голов.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» сможет выкупить Анджорина за 17 миллионов евро.

    Напомним, еще одним новичком «Локомотива» стал нападающий «Утрехта» Джерано Керк.

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