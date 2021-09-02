«Локомотив» объявил об аренде полузащитника «Челси»

«Железнодорожники» арендовали 19-летнего англичанина на один год с правом приоритетного выкупа.
За профессиональную карьеру Анджорин сыграл 83 матча, забил 35 голов и сделал 18 результативных передач, включая выступление в АПЛ 2, U18, Юношеской лиге УЕФА и других молодежных турнирах.
В 16 матчах за юношеские и юниорские сборные Англии разных возрастов хавбек забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сможет выкупить Анджорина за 17 миллионов евро.
Напомним, еще одним новичком «Локомотива» стал нападающий «Утрехта» Джерано Керк.
⚡️Фаустино Анджорин — игрок «Локомотива»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 2, 2021
🏆 Действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА
👑 Позиция: Плеймейкер
🏴 С 7 лет в академии «Челси»
📝 «Локо» согласовал аренду игрока сроком на 1 год
🚂 Желаем нашему новичку удачи и побед! pic.twitter.com/v9k0A2rW5W