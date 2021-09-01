Россия — Хорватия прямая трансляция 01.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Россия» занимает 2 место с 6 очками, «Хорватия» — 1 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Россия» — «Хорватия» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 2.34.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Хорватия»).

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