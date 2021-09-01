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    Молдавия — Австрия: смотреть онлайн трансляцию 01.09.2021

    Молдавия — Австрия: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

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    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Молдавия» — «Австрия» в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

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    В турнирной таблице «Молдавия» занимает 6 место с 1 очком, «Австрия» — 4 место с 4 очками.

    Последний матч между собой: «Молдавия» — «Австрия» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Молдавия» — «Австрия». Коэффициент ставки — 1.90.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Австрия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Молдавия — Австрия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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