Франция — Босния и Герцеговина прямая трансляция 01.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе.

В турнирной таблице «Франция» занимает 1 место с 7 очками, «Босния и Герцеговина» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Босния и Герцеговина» — «Франция» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Франция»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция» — «Босния и Герцеговина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

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