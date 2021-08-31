«Ман Юнайтед» объявил о переходе Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Контракт с МЮ португалец подписал на два года с возможностью продления еще на один сезон.
«"Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моем сердце. Мне было очень приятно получить столь широкую поддержку после объявления о трансфере в пятницу. С нетерпением жду, когда смогу сыграть на "Олд Траффорд" перед полными трибунами и снова увидеть всех фанатов. Надеюсь, нас ждет успешный сезон, когда я смогу присоединиться к команде после матчей за сборную», — цитирует Роналду клубная пресс-служба.
Ранее «Ювентус» раскрыл подробности трансфера Роналду в «Ман Юнайтед».
Португалец выступал за МЮ в период с 2003 по 2009 год. На его счету 118 голов в 292 играх.
🇵🇹🔴 𝗩𝗜𝗩𝗔 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 🔴🇵🇹— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021
🏡 @Cristiano is back!#MUFC | #RonaldoReturns