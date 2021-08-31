«Ман Юнайтед» объявил о переходе Криштиану Роналду

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что трансфериз «Ювентуса» официально завершен.

Контракт с МЮ португалец подписал на два года с возможностью продления еще на один сезон.

«"Манчестер Юнайтед" занимает особое место в моем сердце. Мне было очень приятно получить столь широкую поддержку после объявления о трансфере в пятницу. С нетерпением жду, когда смогу сыграть на "Олд Траффорд" перед полными трибунами и снова увидеть всех фанатов. Надеюсь, нас ждет успешный сезон, когда я смогу присоединиться к команде после матчей за сборную», — цитирует Роналду клубная пресс-служба.

Ранее «Ювентус» раскрыл подробности трансфера Роналду в «Ман Юнайтед».

Португалец выступал за МЮ в период с 2003 по 2009 год. На его счету 118 голов в 292 играх.