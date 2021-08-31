Ловрен: Знаю, что «Зенит» верит в меня и строит свое будущее вместе со мной

Капитан «Зенита»прокомментировал информацию о том, что клуб ищет ему замену.

«Честно, меня не волнуют все эти слухи. Знаю, что клуб думает обо мне. Я по-прежнему испытываю большой футбольный голод.

А люди со стороны могут говорить и писать все что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде.

Я очень переживаю за "Зенит", работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит свое будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно», — приводит слова хорватского футболиста «Чемпионат».

Ловрен перешел в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля».