Билялетдинов: Головин не подходит на роль капитана сборной России

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Россиипоразмышлял о кандидатах на пост капитана сборной России.

«Вариантов немного на этот пост. Есть человек, прошедший огонь и воду в виде ЧМ и ЧЕ — это Джикия.

Головин не подходит на эту роль: у него немного не та позиция на поле, он не слишком разговорчив, не слишком заводной в плане эмоций. А это важно в капитанском деле — кого-то подбодрить, на кого-то прикрикнуть. Это качества, которые обязательно должны быть у капитана сборной.

Капитанство в линии защиты полезнее, чем в других линиях. Защитник видит все поле и может своевременно реагировать на ситуации. Можно и вратаря поставить по этой логике — Гильерме. Почему бы и нет? Но нужна ли такая дополнительная нагрузка ему? Потому что вратарская позиция сама по себе — большая ответственность», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

1 сентября сборная России сыграет со сборной Хорватии в матче отбора на чемпионат мира 2022.