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    Форталеза — Куяба прямая трансляция 31.08.2021, смотреть онлайн

    Форталеза — Куяба: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся прямая трансляция матча «Форталеза» — «Куяба» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Форталеза» — «Куяба».

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