Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной Россииопроверг информацию о своем возможном назначении в московский «Спартак».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Черчесов провел переговоры с «красно-белыми».

«Сейчас я вместе с семьей отдыхаю в Австрии и уже несколько недель не покидал пределы этой страны. Леонид Федун уже все сказал об этих слухах, опровергнув их.

Мы с ним находимся на связи еще после моего ухода из московского клуба, но я не хочу, чтобы мое имя использовали для внесения нестабильности в "Спартак".

Если бы какая-либо команда решила провести со мной переговоры, то сделала бы это сама», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.