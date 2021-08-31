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    • Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком»

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о своем возможном назначении в московский «Спартак».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Черчесов провел переговоры с «красно-белыми».

    «Сейчас я вместе с семьей отдыхаю в Австрии и уже несколько недель не покидал пределы этой страны. Леонид Федун уже все сказал об этих слухах, опровергнув их.

    Мы с ним находимся на связи еще после моего ухода из московского клуба, но я не хочу, чтобы мое имя использовали для внесения нестабильности в "Спартак".

    Если бы какая-либо команда решила провести со мной переговоры, то сделала бы это сама», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

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