ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гринвуд принес «Юнайтед» победуГринвуд и Варан — светлые пятна в ужасной игре «МЮ»
  • 09:57
    • «Рубин» в ближайшие дни расстанется с тремя легионерами
  • 09:28
    • «Реал» готовит новое предложение «ПСЖ» по Мбаппе
  • 08:18
    • Переход Азмуна в «Лион» может сорваться
  • 00:58
    • «Атлетико» спасся от поражения в матче с «Вильярреалом»
  • 23:44
    • Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Реймсом» в дебютном матче Месси
    Все новости спорта

    Зобнин: Нынешняя Хорватия слабее той, что была на ЧМ-2018

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился впечатлениями от первых дней работы под руководством Валерия Карпина.

    Роман Зобнин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Зобнин

    «По позиции на поле еще с тренером не общался. Но, думаю, что это будет центральная зона: вчера была тренировка, наигрывался именно там.

    Чего нового в сборной? Прошло всего два дня, тяжело пока говорить. Питание изменилось: много, что убрали. Меньше сладкого, больше спортивного.

    Максименко? Он не стесняется, опека ему не нужна. Но если что-то понадобится, я ему всегда подскажу, помогу.

    Я не забивал в сборной? Слава богу, я не нападающий. Мои основные функции — другие. Никак не обращаю на это внимания, в моей голове одно — чтобы команда побеждала.

    Ситуация в "Спартаке" никак не отразится на моем выступлении в национальной команде. У меня есть опыт переключения с клуба на сборную, здесь совершенно другие требования, вообще много всего другого. Морально уже восстановился после Евро, было тяжело, выступили неудачно. Но прошло уже три месяца, перелистнули эту страницу, двигаемся дальше и смотрим в будущее. Ошибка в матче с Данией? Не увидел нападающего, когда давал пас назад.

  • Кузяев — о тренировках в сборной при Карпине: Изменения мы чувствуем, потихоньку привыкаем
  • Читайте по теме

    • Мы тогда сыграли хороший матч, могли выиграть, но проиграли по пенальти. Домашний ЧМ и его четвертьфинал — это хорошие воспоминания. У Хорватии тога была сильная команда с Ракитичем и Модричем. Предстоящий матч будет совсем другим, мы их сейчас потихоньку начинаем смотреть, разбирать, готовиться к этой новой команде Хорватии.

    Если брать результаты, наверное, нынешняя сборная Хорватии слабее, чем та, что была на ЧМ-2018. Тогда они дошли до финала, а сейчас на Евро они вылетели раньше Мы на Евро выступили неудачно. Как в клубах, так и в сборной это надо менять. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы это поменять», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе РФС.

    Сборная России 1 сентября сыграет с Хорватией (дома), 4-го встретится с Кипром (в гостях), а 7-го — с Мальтой (дома). Все матчи пройдут в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Карлович замучает Рублева своими эйсами?
  • Рублев — Карлович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли Донской взять хотя бы сет у Оже-Альяссима?
  • Донской — Оже-Альяссим. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Возьмет ли Маррей хотя бы сет в матче с Циципасом?
  • Маррей — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.69
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рублев — Карлович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Донской — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Маррей — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зверев — Куэрри
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Хачанов — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Карацев — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гаске — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры