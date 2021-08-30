Зобнин: Нынешняя Хорватия слабее той, что была на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Россииподелился впечатлениями от первых дней работы под руководством Валерия Карпина.

«По позиции на поле еще с тренером не общался. Но, думаю, что это будет центральная зона: вчера была тренировка, наигрывался именно там.

Чего нового в сборной? Прошло всего два дня, тяжело пока говорить. Питание изменилось: много, что убрали. Меньше сладкого, больше спортивного.

Максименко? Он не стесняется, опека ему не нужна. Но если что-то понадобится, я ему всегда подскажу, помогу.

Я не забивал в сборной? Слава богу, я не нападающий. Мои основные функции — другие. Никак не обращаю на это внимания, в моей голове одно — чтобы команда побеждала.

Ситуация в "Спартаке" никак не отразится на моем выступлении в национальной команде. У меня есть опыт переключения с клуба на сборную, здесь совершенно другие требования, вообще много всего другого. Морально уже восстановился после Евро, было тяжело, выступили неудачно. Но прошло уже три месяца, перелистнули эту страницу, двигаемся дальше и смотрим в будущее. Ошибка в матче с Данией? Не увидел нападающего, когда давал пас назад.

Мы тогда сыграли хороший матч, могли выиграть, но проиграли по пенальти. Домашний ЧМ и его четвертьфинал — это хорошие воспоминания. У Хорватии тога была сильная команда с Ракитичем и Модричем. Предстоящий матч будет совсем другим, мы их сейчас потихоньку начинаем смотреть, разбирать, готовиться к этой новой команде Хорватии.

Если брать результаты, наверное, нынешняя сборная Хорватии слабее, чем та, что была на ЧМ-2018. Тогда они дошли до финала, а сейчас на Евро они вылетели раньше Мы на Евро выступили неудачно. Как в клубах, так и в сборной это надо менять. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы это поменять», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе РФС.

Сборная России 1 сентября сыграет с Хорватией (дома), 4-го встретится с Кипром (в гостях), а 7-го — с Мальтой (дома). Все матчи пройдут в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.