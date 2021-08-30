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    Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс: смотреть онлайн трансляцию 30.08.2021

    Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Футбол MLS
    В 05:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» 2:6 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Портленд Тимберс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс.

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