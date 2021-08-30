Арбитр Дамир Скомина завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Словенский арбитрзавершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Ему 45 лет.

«С сегодняшнего дня я перестал быть судьёй в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Мне придётся провести ещё одну операцию», — цитирует арбитра 24ur.com.

Скомина начал свою судейскую деятельность в 1994 году. В 2012 году он обслуживал матч Суперкубка УЕФА. В 2017 году словенцу доверили финал Лиги Европы, а в 2019 — финал Лиги чемпионов.

Также Скомина обслуживал матчи Евро-2008, 2012, 2016 и поединки мундиаля 2018. Из-за проблем с коленом он не смог принять участие в матчах Евро-2020.