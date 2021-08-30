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    Брагантино — Атлетико Минейро прямая трансляция 30.08.2021, смотреть онлайн

    Брагантино — Атлетико Минейро: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол Латинская Америка
    В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Брагантино» — «Атлетико Минейро» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Брагантино» — «Атлетико Минейро» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брагантино»).

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