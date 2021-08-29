Труа — Монако прямая трансляция 29.08.2021, смотреть онлайн

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Труа» — «Монако» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Монако»).
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