Шунин не представляет себя в другой команде

Вратарь московского «Динамо», который недавно провел за команду 300-й матч, вспомнил, как в семь лет попал на просмотр в динамовскую школу.

«Родители меня привели на просмотр к Владимиру Владимировичу Козлову, и меня взяли. Это наидобрейший человек, только хорошее могу о нем сказать. Я быстро понял, что нужно много пахать, чтобы выделяться на фоне других и быть лучше. А этого можно добиться, только если оставляешь все силы на футбольном поле и в зале. Тренировка должна начинаться раньше, а заканчиваться позже всех — вот залог успеха.

Тогда, конечно, я не мог представить, что столько лет проведу в "Динамо". У меня несколько раз возникала мысль: сколько всего поменялось в клубе за это время — как мне удалось остаться? Не все зависит от игроков. Знаю, что практически все, кто уходил из нашей команды, хотели бы вернуться. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом в "Динамо". Это мой дом, и я не представляю себя в другой команде.

Хотя в детстве у меня была возможность уехать за границу. В Германии живет моя бабушка, и мы каждый год к ней приезжали. В Оснабрюке была футбольная школа, и у родителей возникла мысль меня туда отдать. Они даже сходили и все узнали. Наверное, если бы остался в Германии, моя жизнь точно изменилась. Но я был совсем маленький и не хотел уезжать от семьи. Хотя условия там были намного лучше», — приводит слова Шунина официальный сайт «Динамо».