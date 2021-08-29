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    Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси прямая трансляция 29.08.2021, смотреть онлайн

    Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол MLS
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лос-Анджелес»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси.

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