Карпин: Уход из «Ростова» — на сто процентов правильное решение

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает правильным свое решение покинуть пост наставника «Ростова», несмотря на возможность совмещать должности.

«Уход из "Ростова" — на сто процентов правильное решение. Представляю объем работы, которая была до сборов, если бы еще был клуб, с ума сошел точно.

Почему некоторые члены тренерского штаба и персонала на совмещении? Работа, которую они проделывают, позволяет им это делать. Работа главного тренера для меня лично не позволяет.

Если бы я понимал, что могу работать без потери качества, сделал бы так. Сейчас понимаю, что не смог бы», — передает слова Карпина Sport24.