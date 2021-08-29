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    Карпин: Уход из «Ростова» — на сто процентов правильное решение

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает правильным свое решение покинуть пост наставника «Ростова», несмотря на возможность совмещать должности.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Уход из "Ростова" — на сто процентов правильное решение. Представляю объем работы, которая была до сборов, если бы еще был клуб, с ума сошел точно.

    Почему некоторые члены тренерского штаба и персонала на совмещении? Работа, которую они проделывают, позволяет им это делать. Работа главного тренера для меня лично не позволяет.

    Если бы я понимал, что могу работать без потери качества, сделал бы так. Сейчас понимаю, что не смог бы», — передает слова Карпина Sport24.

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