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    Канте получил травму в матче с «Ливерпулем»

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    Наставник «Челси» Томас Тухель в послематчевом интервью заявил, что полузащитник Н'Голо Канте получил травму в поединке с «Ливерпулем» (1:1).

    Н'Голо Канте
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    Н'Голо Канте

    «У Канте травма. Он пропустил часть матча с "Арсеналом" из-за болезненных ощущений в лодыжке и небольшого воспаления. В целом, там нет ничего серьёзного, поскольку Канте смог вернуться к тренировкам. В игре с "Ливерпулем" в одном из эпизодов в борьбе за мяч, я думаю, он снова вывихнул лодыжку и почувствовал те же ощущения, что перед игрой с "Арсеналом". Из-за этого он утратил скорость, и нам пришлось сделать замену», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

    У «Челси» на данный момент 7 очков. Такое же количество баллов у «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Эвертона».

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