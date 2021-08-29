Канте получил травму в матче с «Ливерпулем»

Наставник «Челси» Томас Тухель в послематчевом интервью заявил, что полузащитникполучил травму в поединке с «Ливерпулем» (1:1).

«У Канте травма. Он пропустил часть матча с "Арсеналом" из-за болезненных ощущений в лодыжке и небольшого воспаления. В целом, там нет ничего серьёзного, поскольку Канте смог вернуться к тренировкам. В игре с "Ливерпулем" в одном из эпизодов в борьбе за мяч, я думаю, он снова вывихнул лодыжку и почувствовал те же ощущения, что перед игрой с "Арсеналом". Из-за этого он утратил скорость, и нам пришлось сделать замену», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

У «Челси» на данный момент 7 очков. Такое же количество баллов у «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Эвертона».