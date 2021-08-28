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    «Ман Сити» всухую разгромил «Арсенал»

    «Манчестер Сити» — «Арсенал»: счет 5:0, обзор голов

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    В матче 3 тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счетом 5:0.

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    Счет был открыт уже на 7 минуте после удара Илкая Гюндогана. Спустя 5 минут голом отметился Ферран Торрес.

    На 35 минуте Гранит Джака получил прямую красную карточку и оставил «Арсенал» в меньшинстве. После этого за 2 минуты до конца первого тайма Габриэль Жезус забил третий мяч «горожан».

    Во втором тайме забивали испанцы Родри и Торрес. Первый оформил взятие ворот дальним ударом, а второй удачно сыграл головой в штрафной соперника.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Арсенал Лондон 5:0
    Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (7'), 2:0 Ферран Торрес (12'), 3:0 Габриэл Жезус (43'), 4:0 Родриго Эрнандес (53'), 5:0 Ферран Торрес (84') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер (Александр Зинченко, 46'), Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Рахим Стерлинг, 58'), Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус (Рияд Марез, 61'), Ферран Торрес, Джек Грилиш Арсенал Лондон: Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 59'), Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Мартин Эдегор (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 71'), Букайо Сака (Мохамед Эль-Ненни, 46'), Киран Тирни, Зеад Колашинац, Пабло Мари, Калум Чемберс, Седрик Суареш, Бернд Лено Предупреждения: Седрик Суареш (24'), Зеад Колашинац (28'), Родриго Эрнандес (67') Удаление: Гранит Джака (35')

    «Ман Сити» временно возглавил таблицу АПЛ с шестью очками. Команда Гвардиолы стала самой результативной в турнире, забив 10 голов за 3 тура.

    У «Арсенала» по-прежнему нули в графе набранных очков и забитых голов. «Канониры» опустились на дно турнирной таблицы.

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