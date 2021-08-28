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    «Ливерпуль» в большинстве не смог обыграть «Челси»

    «Ливерпуль» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 22-й минуте открыли гости. Кай Хаверц головой после навеса с корнера перевёл мяч в дальний верхний угол ворот Алисона.

    А в добавленное к первому тайму время был назначен пенальти в ворота «Челси» — Рис Джеймс за игру рукой в штрафной получил красную карточку.

    Мохамед Салах реализовал пенальти мощным ударом, не угадал направление полета мяча голкипер.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Челси 1:1
    Гол: 0:1 Кай Хаверц (22') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 86'), Harvey Elliott, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Тьяго Алькантара, 74'), Мохамед Салах, Роберто Фирмино (Диогу Жота, 43'), Садио Мане Челси: Ромелу Лукаку, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц (Тьяго Силва, 46'), Маркос Алонсо, Н’Голо Канте (Матео Ковачич, 46'), Жоржиньо (Trevoh Chalobah, 87'), Рис Джеймс, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Эдуард Менди Предупреждение: Антонио Рюдигер (45 + 3') Удаление: Рис Джеймс (45 + 3')

    Команды набрали по семь очков и делят 2-3 места в таблице АПЛ. 11 сентября «Челси» сыграет дома с «Астон Виллой». «Ливерпуль» днем позже проведет выездной матч с «Лидсом».

    Напомним, что «Челси» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.

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